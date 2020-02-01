فيديوجراف.. حصاد الجولة الـ14 للدوري الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الجولة الـ14 من دوري الخليج العربي تسجيل 13 هدفاً، في 6 مباريات أقيمت بعد تأجيل لقاء اتحاد كلباء مع العين بسبب ارتباطات الأخير آسيويا.

وواصل شباب الأهلي محافظته على صدارة المسابقة بفارق الـ8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الجزيرة.



وكانت مباراة بني ياس وعجمان هي الأكثر تهديفا بعد فوز السماوي بنتيجة 4-1، كما حافظ كل من الجزيرة والوصل والنصر وشباب الأهلي على شباكهم نظيفة.

وشهدت الجولة أول فوز لفريق خورفكان بالمسابقة هذا الموسم، بعد تغلبه على الشارقة حامل اللقب بنتيجة 2-1.