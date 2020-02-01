السعودية | مركز الملك سلمان يقدم المساعدات لقرى كسمايو في الصومال

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يقدم المساعدات لقرى كسمايو في الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعدات غذائية على متضرري الفيضانات في وسط وجنوب الصومال، لدعم المتضررين الذين شردتهم الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض مناطق الصومال، حيث وصلت المساعدات إلى مدينة كسمايو والقرى التابعة لها في أقصى جنوب الصومال.

وتأتي هذه المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي، تلبية للدعوات التي أطلقتها السلطات الصومالية لدعم ضحايا الفيضانات الأخيرة في وسط وجنوب البلاد.

وقال عبد الله سعود الصقيران؛ وهو مشرف المتابعة في فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا، إن هذه المساعدات التي بدأت قبل أشهر قليلة في الصومال تأتي في إطار دعم الأشقاء في الصومال، وهي مقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأضاف عبد الله وهو في نقطة توزيع في مدينة كسمايو الساحلية في أقصى جنوب الصومال للعربية.نت، إن المساعدات المخصصة في إقليم جوبلاند تصل إلى نحو 500 طن من مساعدات غذائية، سيتم توزيعها في خمسة مواقع .

وتستفيد من هذه المؤن الغذائية آلاف الأسر، وتقول بتولة خميس، وهي أم لستة أطفال، إنها هاجرت قريتها ومزرعتها جرّاء الفيضانات الأخيرة، قبل أن تلجأ إلى مخيم في مدينة كسمايو عاصمة إقليم جوبلاند في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن هذه المعونات جاءت في وقت هم بأمس الحاجة إليها.

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وتضيف خميس، أن الظروف المعيشية التي تعيشها صعبة؛ خاصة بعد أن أصبح زوجها طريح الفراش منذ فترة بسبب المرض.

أما آمنة حسن وهي نازحة أخرى تقول إن الظروف الإنسانية في هذا الإقليم قاسية منذ فترة وعاش حالات جفاف لسنوات قبل أن تعقبها فيضانات دمرت المزارع في بعض المناطق.

وأوضحت آمنة أن هذه المساعدات قد تخفف معاناة الأسرة متوجهة بالشكر إلى كل من ساهم في إيصالها.

بدورها تقول عندا حيس الستينية الصومالية وهي جالسة قرب حصتها من المساعدات "بعد حمد الله، أشكر الحكومة السعودية التي أرسلت إلينا هذه المساعدات القيمة التي تستفيد منها هذه الأعداد الكبيرة من الأسر الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.

يذكر أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار حملة توزيع واسعة بدأت في البلاد قبل أشهر نفذها مركز الملك سلمان بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث وبلغت مجموعها 3161 طنا مكونة من مواد غذائية وأغطية بلاستيكية.