نايف هزازي يعود إلى النور من بوابة العدالة

أعلن نادي العدالة الذي يلعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي أمس الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم السعودي المخضرم نايف هزازي، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية لهذا الموسم.

وغرد المهاجم "هزازي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أهلا بالعودة من جديد. كن مع الله يكن معك".

بدوره، أكد يسري الباشا إداري فريق العدالة، أن ناديه اتفق رسميا مع نايف هزازي للدفاع عن ألوان الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

يذكر أن هزازي صاحب الـ 31 سنة، كان أحد أبرز المهاجمين السعوديين، وكان مطمعا لكثير من أندية القمة في المملكة وآسيا وبعض الفرق الأوروبية ، قبل أن يخفت نجمه، فابتعد عن الملاعب منذ عام تقريبا، حين فك ارتباطه بنادي أُحد.

وحمل هزازي ألوان أندية الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد، ولديه تجربة احترافية قصيرة بالدوري الروماني، وسبق للاعب تمثيل المنتخب السعودي في 56 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفاً في مسابقات مختلفة.