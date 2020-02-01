شاهد: فيديو مروع للحظة سقوط سيارة من مرتفع جبلي في السعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط سيارة من مرتفع جبلي في حادث مروع خلف خمس إصابات متفاوتة بين الحرجة والخفيفة.

وكانت سيارة من نوع ”جيب“ تسير على أحد الطرقات الجبلية في أعلى قمة جبل منجد في محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان عندما انزلقت من أعلى الجبل.

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ويظهر في الفيديو السيارة وهي تتدحرج وتنقلب عدة مرات خلال سقوطها من الأعلى بينما تطاير بعض ركابها أثناء ذلك.

وقالت تقارير محلية إن الحادث خلف خمس إصابات حالات أصحابها بين حرجة ومتوسطة، ويتلقون جميعهم العلاج في المستشفى.

وتتسم المنطقة التي وقع فيها الحادث بجبالها المرتفعة والآهلة بالسكان الذين اعتادوا العيش في الجبال وامتهان الزراعات وتربية المواشي فيها، رغم وعورة الطرق وضيقها.