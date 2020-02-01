نجل المواطن المقتـول بالأردن يعلق على حكم إعـدام قـاتلي والده

علّق نجل المواطن الذي قتـل على يد أردنيين خلال عودته إلى المملكة على صدور حكم من محكمة الجنايات الكبرى بالأردن بإعدام المتهمين شنقاً، مشيراً إلى أنه جرى إبلاغه بصدور حكم الإعـدام. وقال خالد الشراري نجل المواطن عبدالله الشراري، إن سفارة المملكة في الأردن بذلت جهوداً كبيرة ومتابعة لكل تفاصيل القضية منذ وقوعها حتى صدور الحكم من محكمة الجنايات.

وقدم خالد وفقاً لـ”عكاظ”، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارة الخارجية وسفارة المملكة في الأردن على ما قدموه من دعم وتسهيلات. وكانت قد أصدرت محكمة أردنية بإعدام متهمين ارتكبا جريمة قــتل بشعة بحق المواطن البالغ من العمر 60 عاماً؛ بغرض سرقة أمواله ومركبته خلال رحلة عودته إلى المملكة على طريق العمري.