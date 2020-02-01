أمير جازان يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبده حكمي

قدَّم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس الجمعة، تعازيه ومواساته في وفاة عمدة أحد المسارحة رئيس الغرفة التجارية بمنطقة جازان سابقًا الشيخ عبده بن حسن حكمي، الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وأعرب الأمير، خلال زيارته منزل ابن الفقيد الشيخ محمد بن عبده حكمي، يرافقه الأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز مدير عام العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تعازيه ومواساته لأبناء وأشقاء وذوي الفقيد.

وأشاد بما قدمه الفقيد من أعمال في مجال الخير والإصلاح في المجتمع ودوره في المساهمة في تنمية المنطقة، من خلال عمله بعدة مجالات اقتصادية وتنموية، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وحضر العزاء محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وعددٌ من المسؤولين.