وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة بالدورة غير العادية للجامعة العربية

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له القاهرة، مساء أمس الجمعة، للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي سيُعقد اليوم السبت.

وكان في استقبال الأمير الوزير والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي.