بالصور.. المملكة تشارك في تأبين السلطان قابوس بالجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعا له رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد باندي؛ بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ونائبة الأمين العام أمينة محمد؛ تأبينًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، رحمه الله، السلطان السابق لسلطنة عمان الشقيقة.

واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على رحيل السلطان قابوس.

ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من رئيس الجمعية العامة وأمين عام الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية لدى الأمم المتحدة، إضافة لدولة المقر الولايات المتحدة الأمريكية، والمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، استذكروا فيها محاسن الفقيد الراحل وجهوده الدولية في إحلال الأمن والسلام والمحبة والتعايش بين الجميع.