أندية الحي بتعليم جازان تختتم مسابقاتها الترفيهية والتعليمية

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية «بنين وبنات»، التي نُفذت داخل الأندية خلال شهر يناير، وشارك فيها أكثر من 3000 طالب وطالبة .

وبيَّن مدير إدارة النشاط الطلابي ممثل أندية الحي «بنين» محمد النعمي، أن المسابقات تنوَّعت بين الجوانب العلمية والرياضية وستسهم هذه المسابقات في تحسين نواتج التعلم، من خلال تركيزها على مجالات تساعد الطلاب على زيادة التحصيل كالخط العربي والإلقاء، كما تنسجم مع برنامج جودة الحياة وتساعدهم على تنمية مواهبهم الرياضية، مضيفًا أن الأندية مستمرة في تقديم العديد من البرامج النوعية وتفتح أبوابها لجميع الفئات العمرية.

بدورها، قالت مديرة إدارة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي «بنات» إشراق ولي، أن المسابقات أتاحت للطلاب والطالبات الفرصة للتعلم وإطلاق العنان للتفكير والتخطيط وسط أجواء ممتعة، كما بثت روح الثقة بالنفس والتعاون بينهم، مشيدة بالإقبال الكبير الذي شهدته الأندية والمواهب الكبيرة، التي شاركت في المسابقات.

يُذكر أن المسابقات تنوعت بين الخط العربي والإلقاء المرتجل، وكرة الطاولة والريشة الطائرة، والمسرح والفنون التشكيلية، والتصوير والمسابقات الثقافية والتقنية، وغيرها.