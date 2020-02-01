السعودية اليوم / الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز يختتم برنامج "تطوير مجالس النظارة في المؤسسات الوقفية"



جدة 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

اختتم الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، أمس برنامجه التدريبي النوعي "تطوير مجالس النظارة في المؤسسات الوقفية" بالشراكة مع المعهد الدولي للوقف الإسلامي بماليزيا، الذي استمر لمدة ٣ أيام بحضور نظّار ومشرفي ومديري المؤسسات الوقفية وأعضاء مجلس نظارة في أوقافٍ مختلفة.

وتضمن البرنامج الذي قدمه المدير التنفيذي في مؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية المهندس موسى محمد الموسى، عدة محاور علمية من أهمها أهداف ومسؤوليات مجالس النظارة ومهام اللجان وكيفية إدارة المجلس باحترافية، وتقييم الأداء، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه مجالس النظارة وطرق التحسين.

وفي ختام اليوم الأخير للبرنامج، كرم المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام بن حسن كوثر، بحضور قيادات من المعهد الإسلامي بماليزيا، المشاركين ومنحهم الشهادات متمنيا أن ينفع الله بعلمهم وعملهم.

ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجية الوقف العلمي التي تتبنى ضمن قضاياها الاستراتيجية رفع مستوى القائمين على الأوقاف سعيًا لتطوير صناعة الأوقاف بالمملكة.

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10:40ت م

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