

الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

يقوم وفد من جمعية الكشافة العربية

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الزيارة تأتي للاطلاع على الخبرات الكشفية والالتقاء بالمسؤولين هناك ، والتعرف من كثب على الخدمات المتاحة من المكتب للجمعيات الكشفية الأعضاء.

وأفاد الحربي أن برنامج الزيارة يتضمن استعراض منجزات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام والخطط المستقبلية، والالتقاء بأعضاء المكتب، والخطط المستقبلية لعملية التغيير في الجمعية تماشياً مع رؤية 2030 ومعايير المنظمة الكشفية العالمية.// انتهى //

08:19ت م

0014



الرياض 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واسيقوم وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية ، بعد غدٍ الاثنين، بزيارة إلى المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور ، برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، بناء على دعوة تلقتها الجمعية من الصندوق الكشفي العالمي.وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الزيارة تأتي للاطلاع على الخبرات الكشفية والالتقاء بالمسؤولين هناك ، والتعرف من كثب على الخدمات المتاحة من المكتب للجمعيات الكشفية الأعضاء.وأفاد الحربي أن برنامج الزيارة يتضمن استعراض منجزات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام والخطط المستقبلية، والالتقاء بأعضاء المكتب، والخطط المستقبلية لعملية التغيير في الجمعية تماشياً مع رؤية 2030 ومعايير المنظمة الكشفية العالمية.// انتهى //08:19ت م0014

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفد من جمعية الكشافة يزور المكتب الكشفي العالمي في كوالالمبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.