شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. سحب رعدية على الرياض والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.