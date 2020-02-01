السفارة السعودية في تركيا تُصدر تنبيهاً للمواطنين المتواجدين هناك

نبّهت سفارة المملكة في أنقرة المواطنين المتواجدين في تركيا والمسافرين عبر مطاراتها، إلى أن وزارة الصحة التركية أعلنت اتخاذ تدابير صحية بشأن فيروس “كورونا” ستطبق على المسافرين في المطارات والموانئ التركية. ودعت السفارة في بيانٍ لها اليوم (الجمعة)، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في السعودية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وشددت على ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية في مدينة إسطنبول لطلب المساعدة عند الحاجة.