الحصيني: موجة باردة سادسة على معظم مناطق المملكة

قال عضو لجنة تسميات الحالات المناخية بالسعودية الفلكي عبدالعزيز الحصيني، إنه ابتداء من اليوم السبت، يتوقع انخفاض في الحرارة من 4 إلى 6 درجات على معظم مناطق المملكة ودول الخليج، مع وصول الموجة الباردة السادسة؛ منذ دخول شتاء هذا العام.
وأوضح الحصيني، أن هذه الموجة تصاحبها رياح من متوسطة إلى شبه قوية، وغبار معظمه خفيف، إلا أن يصرفه الله وتشمل الشمالية وتبوك والجوف وحائل والمدينة ومكة.
وبيَّن الحصيني، أن مناطق القصيم والرياض والشرقية ونجران، ستشهد الموجة الباردة ابتداء من ليلة الأحد ونهاره، وكذا المرتفعات الغربية والجنوبية، ويتوقع أن تتراوح الدرجة الصغرى من صفر إلى 5 درجات على الشمالية، وعلى الوسطى من 2 إلى 7 درجات، والشرقية من 7 إلى 10 درجات، ومكة تراوح من 15 إلى 20 درجة، والمدينة من 7 إلى 13 درجة، أما مناطق نجران تتراوح الصغرى من 10 إلى 13 درجة، وجازان من 23 إلى 25 درجة.
كما لفت الحصيني، إلى أنه متوقع اليوم أجواء غائمة جزئيًا، مع فرصة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة- إن شاء الله- على أجزاء من مكة والباحة وعسير وجازان ونجران والرياض والشرقية، بما فيها العاصمة بنسبة 10%.
وأوضح الحصيني، أنه متوقع أن تكون مدة بقاء موجة البرد ثلاثة أيام، ثم يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة ليلًا، وفي الصباح الباكر على الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة بشكل متفاوت إلا أن يصرفها الله.
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