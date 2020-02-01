السعودية اليوم / الأمم المتحدة تجدد حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى



نيويورك 07 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 01 فبراير 2020 م واس

تبنى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة قرارا بتجديد حظر التسليح المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى حتى 31 يوليو 2020، بالإضافة إلى تجديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات حتى 31 أغسطس 2020.

وتم تبني هذا النص الذي قدمت مشروعه فرنسا، بأغلبية 13 صوتا فيما امتنعت دولتان عن التصويت، هما الصين وروسيا.

ويدعو مجلس الأمن في القرار الجديد جميع الدول الأعضاء، حتى 31 يوليو 2020، إلى مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإمداد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع أو بيعها أو نقلها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى .

غير أن هذه التدابير لن تنطبق على وجه الخصوص على تسليم المعدات غير الفتاكة وتقديم المساعدة، بما في ذلك أنشطة التدريب التشغيلية وغير التشغيلية لقوات أمن جمهورية أفريقيا الوسطى، كما يقرر سلسلة من الإعفاءات.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن شبكات المهربين عبر الحدود تواصل تمويل وتزويد الجماعات المسلحة بالعتاد في جمهورية أفريقيا الوسطى، وطلب من فريق الخبراء أن يولي اهتماما خاصا بدراسة هذه الشبكات.

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