كورونا يدفع الذهب لأكبر مكاسب في 5 أشهر

السبت 1 فبراير 2020

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، وسجلت أكبر مكاسبها الشهرية في 5 أشهر مع تزايد شهية المستثمرين للمعدن النفيس بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي وسط انتشار فيروس كورونا.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1584.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من 4%، وهو أفضل أداء شهري منذ أغسطس/آب الماضي.

وحسب رويترز، تراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1% لتبلغ عند التسوية 1587.90 دولار للأوقية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا أصبح حالة طوارئ عالمية، لكنها عارضت فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين، وأبدت ثقتها بقدرة الصين على احتوائه.

وأودى فيروس كورونا الجديد حتى الآن بحياة 213 شخصا في الصين، وانتشر إلى ما لا يقل عن 22 دولة، بينما أصاب بالشلل عدة أقاليم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وهيمنت مخاوف فيروس كورونا على الأسواق المالية، ملقية بظلالها على أرباح إيجابية للشركات.

ومن ناحية أخرى، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية وشركات الخدمات هذا الشهر، لكن هذا كان على الأرجح قبل أن يلقي الفيروس بكامل ثقله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 1.24% إلى 2281.45 دولار للأوقية.

وبدعم من نقص في المعروض سجلت أسعار المعدن مكاسب 18% منذ بداية الشهر الجاري، وهو أفضل أداء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وسجلت البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في 20 يناير/كانون الثاني، لكنها تنهي الأسبوع على خسارة بأكثر من 5%.

وزادت الفضة 1.1% إلى 18.02 دولار بينما هبط البلاتين 2% إلى 957.87 دولار للأوقية، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.