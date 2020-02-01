السعودية | الطقس: سماء غائمة على الرياض والشرقية وضباب على المرتفعات الغربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:24 صباحًا, 1 فبراير 2020 م المناطق - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان. كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة .

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