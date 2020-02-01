بن حثلين: استقبال ولي عهد أبوظبي لمالك الإبل الإماراتي يؤكد دعمه للقطاع

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، الدعم الكبير الذي تتلقاه الإبل من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.

وقال رئيس نادي الإبل، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن ذلك الدعم تجسد أخيرًا في استقبال مالك الإبل الإماراتي المتوج بشلفا ولي العهد في «مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4»ـ محمد العامري يؤكد اهتمام الشيخ محمد بن زايد بالقطاع محل اعتزازنا وتقديرنا في المنظمة الدولية للإبل.

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