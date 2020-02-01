

غزة 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفه لعدة مواقع في قطاع غزة ما أحدث أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال استهدفت بأربعة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية قد قصفت فجر الجمعة موقعا وأراض زراعية بسبعة صواريخ جنوب قطاع غزة.

// انتهى //

04:01ت م

0147





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه لعدة مواقع في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.