اقتصادي / البنك الإفريقي للتنمية يتوقع تحقيق تونس نسبة نمو بـ1ر2 % في العام الجاري



تونس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

توقع البنك الإفريقي للتنمية أن تحقق تونس نسبة نمو بـ1ر2 % في عام 2020 و5ر2 % في عام 2021 مدعومًا بتطور قطاعات الفلاحة و السياحة.

وأفاد تقرير صادر عن البنك الإفريقي حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2020"، أن تواصل التفاوت يمثل عائقًا أمام الاستثمار ونمو الاقتصاد التونسي، مؤكدًا الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ سنة 2011، وإدخال تدابير خاصة للحد من هذا التفاوت وجعل النمو أكثر شمولية.

وأضاف أن الصناعة السياحة المتنوعة في تونس يمكن أن تكون محركًا مهمًا للتنمية والتشغيل، وأن تستفيد على المدى المتوسط من النمو المستقر بنسبة 5 % سنويًا من الطلب على الخدمات السياحية في جميع أنحاء العالم.

وأشار في ما يتعلق بالنفقات العمومية، إلى تسجيل زيادة كبيرة على مستوى النفقات منذ سنة 2011 م وأن الحكومات المتعاقبة تواصل إعطاء الأولوية النفقات الجارية (أجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار.

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