السعودية اليوم / مسلحون يسيطرون على قرية في مالي



باماكو 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

سيطر مسلحون على قرية "سوكولو" في مالي القريبة من الحدود مع موريتانيا، بعدما استهدفوها يوم الأحد، بهجوم أسفر عن مقتل عشرين عسكريًا ماليًا .

وأوضح رئيس جمعية شباب سوكولو حامد درامي أن المسلحين عادوا إلى سوكولو، ورفعوا علمهم على مقر المعسكر، مضيفًا أن هناك خطر يخيم على المدينة، لافتا النظر إلى غياب حتى الآن أي رد فعل من السلطات المالية تجاه ذلك .

وتقع قرية سوكولو بالقرب من بلدة نيونو، قرب مدينة سيغو ، وهي آخر بلدة في مالي، قبل الحدود مع موريتانيا، وقريبة من غابة تعد معقلا للجماعات المرتبطة بالقاعدة.

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