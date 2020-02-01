السعودية اليوم / توقيع مشروع دعم لتقوية قدرات الشرطة الوطنية العاجية



أبيدجان 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

وقعت حكومة ساحل العاج مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في مدينة أبيدجان، المرحلة الثالثة من مشروع تقوية قدرات الشرطة في ساحل العاج.

ويأتي هذا التوقيع في ظرف تمثل فيه مشكلة التدريب المستمر داخل قطاع الشرطة الوطنية العاجية قلقًا كبيرًا للسلطات في البلاد، الطامحة إلى تزويد ساحل العاج بشرطة عصرية.

وتعتمد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ عام 2013 م برنامجًا واسعًا لتقوية قدرات الشرطة، أدت تدريجيًا إلى رفع المستوى المهني لجميع أفراد الشرطة العاجية.

وتهدف المرحلة الثالثة من المشروع، التي سيتم تنفيذها على امتداد أربع سنوات، إلى توفير ظروف ملائمة تسمح بدعم مكتسبات كل أعمال التدريب السابقة.

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03:16ت م

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