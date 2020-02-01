اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض



نيويورك 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على انخفاض.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 41ر603 نقطة، أو 09ر2%، ليصل إلى 03ر28256 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14ر58 نقطة، أو 77ر1%، ليصل إلى 52ر3225 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 00ر148 نقطة ، أو 59ر1% ، ليصل إلى 94ر9150 نقطة.

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