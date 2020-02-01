

تونس 06 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 31 يناير 2020 م واس

وقعت تونس اليوم، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2020.

كما ستمكن هذه العملية من تحقيق الاستقرار على مستوى العملة، لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين.

وأفاد وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة التونسي رضا شلغوم، خلال توقيع الاتفاق، أن هذا القرض مخصص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة في إطار ما تم إدراجه في قانون المالية لسنة 2020 من موارد اقتراض وفي إطار التوازنات التي تم إقرارها في ميزانية تونس، ملاحظًا أن القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.

وأعرب محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموًّا ودفعًا على مستوى الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة الصعبة والعملة المحلية.

// انتهى //

02:01ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / تونس تقترض 455 مليون يورو من مؤسسات مالية محلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.