شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية محمد بن نايف تحصل على اعتماد «تدريب الغوص» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير شعبة البحث والإنقاذ في الأكاديمية، المقدم عبدالله بغدادي، أن ما حصلت عليه الأكاديمية من شهادات اعتماد دولي تتمثل في اعتمادها كمركز تدريب غوص (٥) نجوم، وشهادة اعتماد دولي كمركز تدريب غوص حر، واعتمادها دولياً كمركز تدريب غوص تقني، التي تسمح للأكاديمية بعقد الدورات والتأهيل للحصول على الرخص الدولية في الغوص محلياً ودولياً.
وأشار المقدم بغدادي إلى أنه تم تأهيل أكثر من ٣٠٠ متدربٍ من منسوبي حرس الحدود للحصول على الرخصة الدولية في الغوص، التى تؤهلهم للغوص والتدريب على الغوص في جميع أنحاء العالم.
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