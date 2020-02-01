شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية محمد بن نايف تحصل على اعتماد «تدريب الغوص» والان نبدء بالتفاصيل

حصلت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة على الاعتماد الدولي كمركز تدريب وتأهيل معتمد للغوص من إتحاد مدربي الغوص المحترفين PADI.

وأوضح مدير شعبة البحث والإنقاذ في الأكاديمية، المقدم عبدالله بغدادي، أن ما حصلت عليه الأكاديمية من شهادات اعتماد دولي تتمثل في اعتمادها كمركز تدريب غوص (٥) نجوم، وشهادة اعتماد دولي كمركز تدريب غوص حر، واعتمادها دولياً كمركز تدريب غوص تقني، التي تسمح للأكاديمية بعقد الدورات والتأهيل للحصول على الرخص الدولية في الغوص محلياً ودولياً.

وأشار المقدم بغدادي إلى أنه تم تأهيل أكثر من ٣٠٠ متدربٍ من منسوبي حرس الحدود للحصول على الرخصة الدولية في الغوص، التى تؤهلهم للغوص والتدريب على الغوص في جميع أنحاء العالم.