شكرا لقرائتكم خبر عن 40 كرسيا جديدا في كورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الخبر ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل مؤخرا بتركيب 40 كرسيا جديدا، بكل من كورنيش الخبر الشمالي والكورنيش الجنوبي بهدف تجميل هذه المناطق، وحتى يتمكن زوار ومرتادو الكورنيش من الجلوس عليها خلال زيارتهم للكورنيش، وتمت مراعاة تصميمها بشكل جمالي.

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