شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تختتم تشذيب الورد وتقليم أشجار الفواكه بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف جولاتها الميدانية لأعمال عملية تشذيب وتقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه، التي استهدفت عموم المزارعين في محافظة الطائف.

وزار مرشدون زراعيون في مكتب الوزارة بالطائف ومنذ منتصف نوفمبر المنصرم العديد من المزارع في ضواحي محافظة الطائف، وأطلعوا المزارعين في تطبيق عملي على أهمية تقليم شجيرات الورد وأشجار الفواكه ومواعيده وطرقه.

وتضمنت الجولات والزيارات الميدانية في مراكز محافظة الطائف الوقوف على عمليات التقليم لشجيرات الورد في الشفا، والهدا والمخاضة، والغديرين، ووادي محرم، وبلاد طويرق ووادي البني، حيث يساعد التقليم على إزالة الفروع والأغصان التالفة والميتة والتخلص من الفروع الضعيفة، فيما يسهم في تقويتها وتجديدها، وبالتالي يعمل على تحسين المظهر الجمالي للشجرة، وسرعة النمو، وتهوية الشجرة ودخول كميات كافية من ضوء الشمس في داخل الشجرة.

يذكر أن جميع العمليات الزراعية تعقب فترة توقف الري عن الأشجار في الفترة من منتصف نوفمبر حتى أواخر يناير، وتشمل «الري والتسميد والتقليم وتنظيف الأحواض وترتيبها وإزالتها من الحشائش»، وتتم قبل دخول فصل الربيع.