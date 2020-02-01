شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة صاحب الإقامة المميزة الملغية تتمتع بالمزايا مدة سريانها والان نبدء بالتفاصيل
ونصت الفقرة التي حملت الرقم (3) وأضيفت إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) بتاريخ 10-9-1440هـ، على أن «يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة».
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