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أسرة صاحب الإقامة المميزة الملغية تتمتع بالمزايا مدة سريانها

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منحت فقرة مستحدثة، أسرة المقيم الحامل لإقامة مميزة، حق التمتع بذات الحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً لما نصت عليه المواد الخاصة بهذا النظام، في حال إلغاء الإقامة لحاملها، طيلة مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة.

ونصت الفقرة التي حملت الرقم (3) وأضيفت إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) بتاريخ 10-9-1440هـ، على أن «يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة».

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