شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يطلق مهرجانه الشتوي لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أطلق نادي الصم في المنطقة الشرقية أمس الأول، مهرجانه الشتوي الذي يستهدف جميع الأعمار، وتتنوع فعالياته في مختلف المجالات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وذلك في مقر النادي بالدمام. وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الفعاليات تستمر لمدة شهر، وتهدف إلى تفعيل دور النادي في تنمية المواهب للصم، وضعاف السمع، واستقطاب أكبر عدد من أصحاب الهمم، وإثبات مهاراتهم في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد الأول من نوعه، منوها بدعم ومساندة مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي في هذا الجانب، مبينا أن هذه الفعالية تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والمستقبلية للنادي، التي ترتكز على ثلاثة عناصر هي المسؤولية الاجتماعية، والنشاط الثقافي والاجتماعي.

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