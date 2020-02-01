شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 35 حوشا وخيمة وصندقا بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الأسواق بإزالة عدد 35 من الأحواش والخيام والصنادق الخشبية في غرب مدينة الظهران ولا تزال أعمال الإزالة قائمة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، التي يتم تنفيذها في كل أنحاء المملكة.

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