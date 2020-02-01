شكرا لقرائتكم خبر عن دوار لإنهاء الخطر المروري بمروج البدع والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة البدع جهودها في تحسين وتجميل وصيانة المداخل والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية البدع سعيد بن خليل السعيد أن البلدية عملت على إنشاء دوار لربط الطريق الرئيس مع مخطط الزهور، ومخطط المروج الذي كان يشكل خطراً مروريًا على عابريه لتنظيم الحركة، وكذلك أعمال إعادة سفلتة وردم وتسوية الشوارع، ضمن أعمال مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة بالمحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة.

وأكد السعيد أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.