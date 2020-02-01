شكرا لقرائتكم خبر عن مسح وتنظيف 27 أرض فضاء بأحياء الخبر والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الخبر ممثلة في إدارة النظافة من مسح وتنظيف 27 أرض فضاء بمختلف أحياء الخبر، وذلك ضمن الجهود المستمره لإزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري. يذكر أن حملة تحسين المشهد الحضري تضمنت توفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ومن سلسلة البرامج والمشاريع، التي تم تنفيذها في هذه المبادرة إطلاق مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية، وتطوير مؤشرات النظافة، ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية من خلال أتمتة عمليات الرقابة على مقاولي النظافة، وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في المدن، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط.

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