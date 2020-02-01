شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام «تدريب المدربين» بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط، خلال مشاركته في ختام البرنامج التدريبي، أهمية مثل هذه اللقاءات والدورات الإثرائية التي تساهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تساعد على تحسين وتجويد مخرجات التعليم وتعود بالتطوير لتتوافق مع رؤية 2030 للمملكة.
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