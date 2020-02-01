شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام «تدريب المدربين» بتعليم القطيف والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس الأول، دورة تدريب المدربين، التي نظمها مكتب التعليم بمحافظة القطيف، ممثلا بوحدة التدريب والابتعاث، والتي استمرت على مدى 5 أيام في مقر مدرسة الملاحة المتوسطة والثانوية بالقطيف، بحضور ومشاركة قادة ووكلاء مدارس محافظة القطيف. وهدفت الدورة التي قدمها المدرب صالح الغامدي، إلى تأهيل المشاركين علميا ومهاريا، وإكسابهم الخبرات العملية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات اختصاصهم. وتضمنت الدورة عدة محاور هي، مفهوم التدريب، وخطة 4×7 للتدريب الجيد، وخطة روبرت غانغ التساعية، ولغة الجسد بالتدريب، ومهارات الإلقاء بالتدريب، وحركة المدرب داخل بيئة التدريب، وأركان التدريب العشرة للعبقرية، وتطبيق عملي لمهارات العرض والإلقاء، وإعداد الحقيبة التدريبية، وأساليب وطرق التدريب الحديثة في عملية تأهيل وتدريب المدربين بما يتناسب مع الكفاءات التربوية الطموحة في مجال التدريب.

من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم العليط، خلال مشاركته في ختام البرنامج التدريبي، أهمية مثل هذه اللقاءات والدورات الإثرائية التي تساهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية قدراته ومهاراته، والتي من شأنها أن تساعد على تحسين وتجويد مخرجات التعليم وتعود بالتطوير لتتوافق مع رؤية 2030 للمملكة.