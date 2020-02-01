شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صحيا لمراقبة حالات القادمين بمطار جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت مديرة قسم الإعلام بالجمعية أحلام الشهاري، إلى أنه تم تجهيز فريق طبي يتكون من أكثر من 20 متطوعا من الرجال والنساء لمواجهة الكوارث الصحية وإدارة الأزمات، ولديهم الاستعداد للتعامل الأمثل مع الحالات المشتبه بها من فيروس كورونا، وكيفية مناظرة وفرز المسافرين الدوليين القادمين لمطار جازان والقيام بعمل خط أمن سريع لعزل الحالات المشتبه بها والتعامل معها، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، لتفعيل المراقبة الصحية في المطار الداخلي والصالة الدولية.
وبينت الشهاري أن الحملة مستمرة لتحقيق أهدافها في نشر ودعم وتعزيز الصحة العامة، ومتابعة التطورات حول المرض، والسعي لمواجهة مثل هذه الأحداث والحد من انتشارها.
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