شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات دعم جديدة لمستفيدي «الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل

عقدت جمعية القطيف الخيرية مؤخرا، اجتماع الجمعية العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين. واستعرض رئيس مجلس الإدارة المهندس منير القطري، خلال الاجتماع، إنجازات وأنشطة الجمعية في 2019م، إلى جانب عرض المبادرات والمباني الاستثمارية التي تقوم عليها الجمعية، التي تهدف من خلالها إلى فتح مسارات دعم جديدة للمستفيدين تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر لإدارة وأعضاء وداعمي الجمعية على الجهود المبذولة وعملهم الدؤوب لتنفيذ العديد من الفعاليات والحملات الموسمية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة محسن الخضر، الوضع المالي للجمعية للسنوات الثلاث 2017، و2018، و2019، مسلطا الضوء على إيرادات اللجان العاملة ومصاريفها. وخولت الجمعية العمومية خلال الاجتماع مجلس الإدارة بالاستثمارات المستقبلية في المنشآت التابعة للجمعية، إلى جانب قرار التعديل على لائحة الجمعية الأساسية لإقرار ‏حق المرأة ومشاركتها في التصويت والانتخاب والترشح. وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من رواد وداعمي العمل التطوعي بالمحافظة تقديرا لعطائهم.