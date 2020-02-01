شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات دعم جديدة لمستفيدي «الخيرية» والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر لإدارة وأعضاء وداعمي الجمعية على الجهود المبذولة وعملهم الدؤوب لتنفيذ العديد من الفعاليات والحملات الموسمية التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة محسن الخضر، الوضع المالي للجمعية للسنوات الثلاث 2017، و2018، و2019، مسلطا الضوء على إيرادات اللجان العاملة ومصاريفها. وخولت الجمعية العمومية خلال الاجتماع مجلس الإدارة بالاستثمارات المستقبلية في المنشآت التابعة للجمعية، إلى جانب قرار التعديل على لائحة الجمعية الأساسية لإقرار حق المرأة ومشاركتها في التصويت والانتخاب والترشح. وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من رواد وداعمي العمل التطوعي بالمحافظة تقديرا لعطائهم.
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