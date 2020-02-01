شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء وإزالة 72 متر كتابات مشوهة بالأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الخبر ممثلة في إدارة النظافة وضمن جهودها في تحسين المشهد البصري بطلاء وإزالة 72 مترا من الكتابات المشوهة في الأماكن العامة خلال أسبوع.

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