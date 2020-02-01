شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 65 عضو تدريس وطالبا تقنيا على «البلاك بورد» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بشطر الطالبات بجامعة نجران أمس الأول، برنامج تدريب عضوات هيئة التدريس على نظام البلاك بورد «المستوى المتقدم»، الذي استمر أربعة أيام، حيث شمل «كلية الشريعة وأصول الدين، والطب، التمريض، وكذلك العلوم الإشعاعية، والتربية، والعلوم والآداب، واللغات والترجمة، وكلية العلوم الإدارية، والمجتمع، وعمادة السنة التحضيرية».

وتناول البرنامج تعريف عضوات هيئة التدريس بأدوات التواصل مع الطالبات مثل المنتديات والمدونات ومواقع الويكي، وإنشاء وتصدير واستيراد الاختبارات والاستطلاعات وبنوك الأسئلة، وكذلك استخدام أداة الواجب الآمن، إلى جانب التقييم باستخدام أداة روبريك، واستخراج تقارير المقررات الدراسية، والعديد من مكونات نظام البلاك بورد الأخرى.

وأوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني د. سمر الحربي أنه استفاد من البرنامج 65 عضوة من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، مبينة أن البرنامج يهدف إلى التمكين من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني.

وفي اليوم نفسه، نظمت الكلية التقنية بمنطقة نجران، ممثلة بالمركز الفرعي للتدرب الإلكتروني ومصادر التدريب، عدداً من الدورات التدريبية لشرح طريقة تفعيل حساب المتدرب لاستخدام بوابة التدرب الإلكتروني «البلاك بورد»، ونظام خدمات المتدربين «رايات» وذلك بمقر الكلية في أبا الرشاش.

وأبان مدير المركز م. علي الضلعي أن الدورات تستهدف المتدربين المستجدين وتقام بداية كل فصل تدريبي، وتهدف إلى اطلاع المتدربين على بوابة التدرب الإلكتروني والأساليب المتبعة في استخدام وكيفية تفعيل البوابة الإلكترونية نظرياً وعملياً، إضافة إلى توضيح مفهوم التدرب الالكتروني ومتطلباته، وذلك لتأهيلهم ولرفع كفاءة التدريب الذاتي لديهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع الدليل الإرشادي للمتدرب للتدرب الالكتروني ليسهل عليه التعامل مع النظام.