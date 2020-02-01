شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 65 عضو تدريس وطالبا تقنيا على «البلاك بورد» والان نبدء بالتفاصيل
وتناول البرنامج تعريف عضوات هيئة التدريس بأدوات التواصل مع الطالبات مثل المنتديات والمدونات ومواقع الويكي، وإنشاء وتصدير واستيراد الاختبارات والاستطلاعات وبنوك الأسئلة، وكذلك استخدام أداة الواجب الآمن، إلى جانب التقييم باستخدام أداة روبريك، واستخراج تقارير المقررات الدراسية، والعديد من مكونات نظام البلاك بورد الأخرى.
وأوضحت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني د. سمر الحربي أنه استفاد من البرنامج 65 عضوة من عضوات هيئة التدريس بالجامعة، مبينة أن البرنامج يهدف إلى التمكين من التعرف على مفهوم نظام التعلم الإلكتروني.
وفي اليوم نفسه، نظمت الكلية التقنية بمنطقة نجران، ممثلة بالمركز الفرعي للتدرب الإلكتروني ومصادر التدريب، عدداً من الدورات التدريبية لشرح طريقة تفعيل حساب المتدرب لاستخدام بوابة التدرب الإلكتروني «البلاك بورد»، ونظام خدمات المتدربين «رايات» وذلك بمقر الكلية في أبا الرشاش.
وأبان مدير المركز م. علي الضلعي أن الدورات تستهدف المتدربين المستجدين وتقام بداية كل فصل تدريبي، وتهدف إلى اطلاع المتدربين على بوابة التدرب الإلكتروني والأساليب المتبعة في استخدام وكيفية تفعيل البوابة الإلكترونية نظرياً وعملياً، إضافة إلى توضيح مفهوم التدرب الالكتروني ومتطلباته، وذلك لتأهيلهم ولرفع كفاءة التدريب الذاتي لديهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع الدليل الإرشادي للمتدرب للتدرب الالكتروني ليسهل عليه التعامل مع النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 65 عضو تدريس وطالبا تقنيا على «البلاك بورد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.