شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير المنشآت من عرض السلع الغذائية في الزجاج الخارجي والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء قد كشفت أن تعرض الأغذية لأشعة الشمس المباشرة قد يؤدي إلى تغير في عوامل الجودة الخاصة بالمنتجات مع احتمالية فسادها، لتصبح غير صالحة للأكل، لذلك يجب أن تكون أماكن بيعها مطابقة للاشتراطات الصحية الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى أن تكون أماكن عرضها مطابقة للاشتراطات المتعلقة بتداول وحفظ هذه المنتجات حسب طبيعتها.
وذكرت أنواع الأطعمة الأكثر تأثرا بأشعة الشمس، حيث تتأثر الأغذية بدرجات الحرارة خاصة الأغذية سريعة الفساد، مثل الحليب واللبن، والزبادي، واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، التي تتطلب ممارسات صحية سليمة أثناء تحضيرها وحفظها وتداولها.
وأشارت إلى أن هناك عدة مظاهر يمكن أن يستدل بها على فساد الأغذية، مثل: تغير اللون والقوام، إضافة إلى تغير النكهة والطعم أو الرائحة، بسبب نمو ونشاط الميكروبات المسببة للفساد، مثل: البكتيريا، والخمائر، والأعفان ونشاط الإنزيمات الموجودة في الغذاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي يؤدي إلى تزنخ الأطعمة وفسادها.
يذكر أن بعض متاجر الأغذية تقوم بعرض كميات من الأطعمة والمشروبات على الواجهة الزجاجية الخارجية للمتجر، أو تقوم بتجميعها فوق بعضها أمام البوابة، مما يعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر ولفترة طويلة، ويؤدي إلى فسادها أو انتهاء صلاحيتها.
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