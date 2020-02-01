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حملات رقابية على محلات ظهران الجنوب

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نفذت بلدية محافظة ظهران الجنوب أمس الأول، جولات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية التي تتعلق بصحة المستهلك، ضمن «حملة الرقابة الصحية» التي تنفذها البلدية.

وتهدف الجولات التفتيشية والرقابية للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت التجارية لتعزيز السلامة الغذائية، والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلك، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من نظافة المكان، وسريان رخص المنشآت والشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.

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