شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 2240 حقيبة شتوية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 حقيبة شتوية في مديرية زيارت بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3،000 فرد.

كما وزع المركز1،140 حقيبة شتوية في مديريتي لاندي كوتل وشانقلا بإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 5،700 فرد.

كما وزع المركز 500 حقيبة شتوية في مديرية ديامر بإقليم جلجت بلتستان، استفاد منها 2،500 فرد. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.