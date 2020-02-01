شكرا لقرائتكم خبر عن حقول جازان تنتظر الكاكاو والصندل والبخور والان نبدء بالتفاصيل
وافتتح أمير جازان أول أمس مهرجان البن السابع في جبال جازان «قهوة الكيف.. مرحبا بالضيف»، الذي تستضيفه محافظة الدائر بني مالك، بمشاركة 105 مزارعين من مزارعي البن بالقطاع الجبلي بالمنطقة، إضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية الراعية والداعمة للمهرجان.
وأضاف: إنه وجد ما يسره خلال تجوله في الخيمة التي تعرض فيها منتجات المزارعين من البن وإنه وجد الإنتاج الطيب، مؤكدا أن جميع الملاحظات التي ذكرها المزارعون سوف تُناقش وتُرفع مع وزير الزراعة الذي سيزور المنطقة خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى الجهات التي ساهمت في تطوير زراعة البن في المحافظات الجبلية بالمنطقة ومنها أرامكو والتي تعمل على قدم وساق مشكورة سواء في إقامة مصنع خاص بالبن أو عمل قنوات ري وخزانات أرضية، إضافة إلى الجهات الأخرى مثل جامعة جازان ومركز الأبحاث الزراعية.
ودشن أمير المنطقة في مستهل الحفل العديد من المشروعات التنموية التي أنجزت بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 198 مليون ريال في شتى المجالات الخدمية والبلدية والزراعة والمياه والطرق والكهرباء والتعليم وعدد من المشروعات الخدمية الأخرى.
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