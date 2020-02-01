شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ترفيهية ضمن إعادة تأهيل الأطفال المجندين بمأرب والان نبدء بالتفاصيل
وشملت الرحلة أنشطة فردية وجماعية ومسابقات رياضية وثقافية، إضافة إلى اللعب في أقسام الحديقة المختلفة. وتهدف الرحلة لإدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال وقضاء أوقات من المرح في إطار سعي المركز المتواصل إلى الاهتمام بهم وبغيرهم من أطفال اليمن، الذين جندتهم الميليشيات الحوثية وزجت بهم في صراعها المسلح.
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