شكرا لقرائتكم خبر عن 3300 سلة غذائية لصعدة ولحج والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، 600 سلة غذائية في المعهد التقني بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 3.600 فرد.

كما وزع 2.742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة حيران وميدي وحرض وعبس، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.013 فردا. ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني السعودي المتواصل لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته.