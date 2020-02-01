اخبار السعوديه

3300 سلة غذائية لصعدة ولحج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 3300 سلة غذائية لصعدة ولحج والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، 600 سلة غذائية في المعهد التقني بمديرية تبن التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 3.600 فرد.

كما وزع 2.742 سلة غذائية في 37 قرية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة حيران وميدي وحرض وعبس، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.013 فردا. ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني السعودي المتواصل لأبناء الشعب اليمني في مختلف محافظاته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3300 سلة غذائية لصعدة ولحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا