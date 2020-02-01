شكرا لقرائتكم خبر عن «التدريب التقني» يطلق «تجربتي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام أنشطة المتدربين بالمؤسسة م. سلطان الصنيع، أن المبادرة أطلقتها المؤسسة من أجل استضافة الرواد من القيادات والنماذج المجتمعية، التي أثرت المكون الاجتماعي والإداري والعلمي والثقافي من خلال استعراض تجاربهم وعرض سيرهم الذاتية في حوار مسرحي مفتوح بين الضيف والنخبة من المتدربين والمتدربات.
وأشار إلى أن محافظ المؤسسة سيكون الشخصية المحورية في الأمسية الأولى، وضيفا على مسرح المؤسسة. كما سيتخلل التدشين الرسمي للمبادرة عرض مرئي لسيرة الضيف الذاتية، وسلسلة حوارات في المسارات الحياتية والعلمية والإدارية، والاستماع للمداخلات وأسئلة الجمهور.
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