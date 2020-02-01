كشفت دوريات محافظة الدرب عن مصنع للخمور في “وادي عتود”، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة. وتمكّن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط “وادي عتود” بالقرب من بئر قديم استُخدم لسحب المياه منها، وتم التحفظ على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.
وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن دوريات المحافظة تمكّنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، ومداهمة الموقع، أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار وضبط الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة. وأوضح “القحطاني” أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة؛ لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “دوريات الدرب” تضبط مصنعاً للخمور يديره وافدان أفريقيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.