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حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية على الرياض والشرقية.

وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بجازان 30 درجة مئوية، وأدناها 2 درجة مئوية في تبوك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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