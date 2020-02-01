حالة الطقس المتوقعة غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية والرياض والشرقية والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية. كما يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وتكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية على الرياض والشرقية.
وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بجازان 30 درجة مئوية، وأدناها 2 درجة مئوية في تبوك.
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