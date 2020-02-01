︎ .????????????وثائق وصور تكشف إقرار العثمانيين بسرقة محتويات الحجرة النبوية الشريفة ونقلها من المدينة المنورة إلى إسطنبول على يد السفاح فخري باشا Advertisements





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