︎ : . كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر بمنطقة جازان ، تفاصيل جديدة حول حادث سقوط مركبة من أعلى قمة جبل منجد في محافظة هروب .

وقال بحسب سبق ، أن الحادث وقع بسبب انحراف سيارة على طريق جبل منجد التابع لمحافظة هروب، وسقوطها في منحدر جبلي، حيث تلقى مركز إسعاف هروب، بلاغاً من مواطن حضر للمركز وبمعيته عدد اثنين مصابين، وطلب من الفرقة الإسعافية مساعدته في نقل الحالتين”.

وأضاف: “وعلى الفور تم استلام الحالتين وكان وضعهما الصحي من متوسط إلى حرج، وفي نفس سياق الحادث تلقت غرفة العمليات اتصالين من مواطنين أحدهما لديه مصابين، والمواطن الاخر لديه مصاب واحد، وأنهما في طريقهما إلى المستشفى”.

وتابع: “فِي الحال تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وتم استلام الحالات من المواطنين وقدمت لهم الخدمة الإسعافية..، ونقلهم إلى مستشفيي صبيا والعيدابي لتلقي العلاج”.





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كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة بشأن حادثة سقوط سيارة من أعلى جبل منجد بجازان .. والكشف عن مصير من كانوا بداخلها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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