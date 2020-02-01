︎ . *الصوره المرفقه هي للفيروس الذي ضرب العراق بداية من عام 2003.. واتلف الاقتصاد والصحه والاخلاق والتعليم والبنيه الاجتماعيه واعاد العراق مائة سنه الى الخلف فقر وتخلف وامراض وتشتت وجهل وانعدام الامن.*

*هذا الفيروس الذي مصدره مدينة قم في ايران هو فيروس مدمر انتشرت عدواه الى سوريا ولبنان واليمن وعاث في تلك الدول فسادا وتدميرا ،،؛*

*نسال الله لمن ابتلي به الشفاء*

????????????????????????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصوره المرفقه هي للفيروس الذي ضرب العراق بداية من عام 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.