كاميرات المراقبة توثِّق لحظة دهس متهور الدمام شخصًا داخل محطة وقود

وثقت كاميرات المراقبة بإحدى محطات البنزين بالدمام لحظة صدم قائد مركبة شخصًا أخر بشكل متهور، الأمر الذي عرض حياة الأخير للخطر.
وأثار مقطع الحادث الذي تداوله مغردون على مواقع التواصل، غضب الكثير من المتابعين، ما دفع مغردين لتدشين وسمًا تحت عنوان عاقبوا_مستهتر_الدمام، مشيرين إلى أن قائد السيارة كان يحاول الهروب من دفع ثمن البنزين.
وكتب أحد المغردين: «إن شاء الله يتم الإمساك به عاجلًا غير آجل فهذه النوعية عقابها أن يجلد حتى يكون عبرة له ولغيره من المتهورين وحرامية المحطات».
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